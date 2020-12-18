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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına 3 saat kala İstanbul'da yoğunluk

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına 3 saat kala İstanbul'da yoğunluk
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına 3 saat kala İstanbul'da yoğunluk

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu akşamdan itibaren uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına 3 saat kala, İstanbul’da trafikte ve toplu taşımada yoğunluk oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyelerine ulaşırken, megakentte oluşan trafik drone ile görüntülendi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına 3 saat kala İstanbul’da yoğunluk - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada korona virüsle mücadele kapsamında hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. İstanbul'da hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına 3 saat kala mesainin bitimiyle birlikte mega kentin trafiği durma noktasına gelirken, bir çok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik seviyesi yüzde 71 seviyelerine ulaştı. Mega kentte oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Furkan Tan - Ahmet Faruk Sarıkoç - Medeni Topaloğlu
 

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