Haftayı müzikle kapatanlar Cuma İş Çıkışı'nda buluşuyor

İş Sanat'ın Cuma İş Çıkışı konserleri, Sufle ile devam ediyor. Duman grubunun Köprüaltı şarkısına yaptıkları cover ile milyonlarca dinleyiciye ulaşmayı başaran grup, “Pus”, “Senden Önce Senden Sonra” albümleri ile de dikkat çekiyor. Göksu Taşçeviren ve Mustafa Atik'in bir araya gelerek kurduğu Sufle, konserde kendi şarkılarının yanı sıra sevilen pop şarkılarını da seslendirecek.

Haftanın yorgunluğunu müzik ile atmak isteyenler için buluşma noktası olan ‘Cuma İş Çıkışı' konserleri, 14 Ekim'de Sonic Boom ile devam edecek. Ücretsiz konserler, İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli Önü'nde saat 19.00'da başlayacak.

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