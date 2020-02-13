Hafter güçleri Trablus'a saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'un farklı bölgelerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin medya danışmanı yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki El Hadba yerleşim bölgesine gerçekleştirdiği füze saldırısında 1 kadının hayatını kaybettiğini, 3 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Hafter güçleri, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı da hedef aldı. Saldırı nedeniyle havalimanındaki uçuşlar askıya alınırken, yolcular ve çalışanlar büyük panik yaşadı.

Öte yandan Trablus'un güneyinde Hafter güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hamad Alnajjar

