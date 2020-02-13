İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafter güçleri Trablus'a saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Hafter güçleri Trablus'a saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı
Hafter güçleri Trablus'a saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'un farklı bölgelerine gerçekleştirdiği füze saldırısında 1 kadın hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'un farklı bölgelerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin medya danışmanı yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki El Hadba yerleşim bölgesine gerçekleştirdiği füze saldırısında 1 kadının hayatını kaybettiğini, 3 sivilin de yaralandığını açıkladı.
Hafter güçleri, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı da hedef aldı. Saldırı nedeniyle havalimanındaki uçuşlar askıya alınırken, yolcular ve çalışanlar büyük panik yaşadı.

Öte yandan Trablus'un güneyinde Hafter güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hamad Alnajjar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.