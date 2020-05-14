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Hafter güçlerinden sahur vaktinde sivil yerleşim bölgelerine saldırı: 14 yaralı

Hafter güçlerinden sahur vaktinde sivil yerleşim bölgelerine saldırı: 14 yaralı
Hafter güçlerinden sahur vaktinde sivil yerleşim bölgelerine saldırı: 14 yaralı

Libya'da Darbeci General Hafter’e bağlı güçlerin sahur vaktinde başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 14 sivilin yaralandığı bildirildi.

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler, sahur vaktinde başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleri ile saldırı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklara göre, Hafter milisleri Trablus'ta sivil bölgeleri hedef almasının ardından Trablus Merkez Hastanesinin bazı bölümleri hasar aldı ve evlerde yangın çıktı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerinin hedef alındığı saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 14 sivilin yaralandığı belirtildi. Yaralı siviller, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Hamad Alnajjar
 

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