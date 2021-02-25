Hafter katilleri barındırmaya devam ediyor

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü'nün (UAÖ) raporlarında, Tarhuna kentindeki katliam, işkence, adam kaçırma ve toplu mezarlardan sorumlu olduğu belgelenen El-Kani (Kaniyat) milislerinin sözde liderlerini darbeci Hafter'in barındırmaya devam ettiği tespit edildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Müdür Yardımcısı Al-Tahawi, Libya'da uluslararası alanda suç işlediğinden şüphelenilenlerin hukuk ihlallerini işlemeye devam edebilecekleri ve ceza almamaları için hamleler yapabilecekleri pozisyonlara atanmamasını istedi. Tahawi, bağımsız ve etkili soruşturmalar sonuçlanana kadar savaş suçu işlemekle suçlanan şahısların çalışmalarına son verilmesini talep etti.

Mevlüt Hasgül