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Hafter milislerinden mayınlı saldırı: 2 ölü

Hafter milislerinden mayınlı saldırı: 2 ölü
Hafter milislerinden mayınlı saldırı: 2 ölü

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı milisler tarafından yerleştirilen mayınların patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.

Libya'da başkent Trablus'un güneyinde bulunan sivil bölgelere Darbeci General Hafter'e bağlı milisler tarafından tuzaklanan mayınların patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Askeri Birlikleri Resmi Sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı açıklamada başkentin güneyinde kurtardıkları Selahaddin ve el-Meşru bölgelerinde Hafter'e bağlı milislerin yerleştirdiği mayınların patlaması sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yarbay Kanunu, Hafter'e bağlı milislerin sivil yerleşim bölgelerine çok sayıda mayın tuzakladıklarını belirterek, "Bu mayınları temizlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kununu, milislerin evlere yerleştirdiği mayın ve patlayıcılar nedeniyle halka ikinci bir emir gelene kadar evlerine dönmemesi uyarısında bulundu.

Hamad Alnajjar

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