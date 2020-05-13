Hain saldırı sonrasında yıkılmıştı o yer Millet Bahçesine dönüştü

İl Emniyet Müdürlüğünü yönelik 18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 polis memuru şehit olmuş, 251 kişi yaralanmıştı. Hain saldırının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçerken, saldırı sonrası hasar alan İl Emniyet Müdürlüğü binası o dönem yıkılmış, yenisi ise belirlenen farklı bir yerde yapılarak hizmete girmişti. Yıkılan eski emniyet müdürlüğünün yerine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından "Millet Bahçesi" yapılacağı açıklanmasıyla hemen ardından ihalesi yapılarak çalışmalar start almıştı. Kent merkezine girişte Çayda Çıra Kavşağı yanında yer alan Millet Bahçesindeki çalışmaların çoğunluğu tamamlanarak dönüşümü sağlandı.Toplamda 30 bin 616 metrekarelik alana kurulan millet bahçesine yürüyüş parkurları, tematik bahçeler, çocuk parkları, etkinlik alanları kuruldu.

Şehitler anıtı yapılacak

Ayrıca, hain saldırıda şehit düşen polis memurları Serhat Öztürk, Elvan Özbay ve Yusuf Kenan Mutlu'nun isimlerinin yaşatılacağı, bin 500 metrekarelik alanda Şehitler Meydanı ile ilgili alt yapı, 435 metrekarelik bölümde inşa edilen millet kıraathanesinin de kaba inşaatının bittiği aktarıldı.

Kalan iki kısımında tamamlanmasıyla oluşturulacak okuma salonları, kütüphane, dinlenme alanlarıyla Korona virüs salgını sonrasında vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi.

Rıdvan Yeşilırmak - Mehmet Hanifi Şahin