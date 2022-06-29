Hairbysam metaverse dünyasında yerini aldı

Londra'da faaliyet gösteren ve şehrin en ünlü ve aynı zamanda en çok tercih edilen kuaförlerinden olan Samet Zili, gerçek dünyada salona gelerek saçını yaptırmak isteyenlere ancak 6 ay sonrası için randevu verebilmesine rağmen teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyor. Müşterileri arasında dünyaca ünlü yıldızların ve İngiltere'de top koşturan futbolcuların da yer aldığı Samet Zili, mesleği ile bağlantılı olan tüm teknolojik yenilikleri de yenilikleri kendi salonunda uyguluyor.

"Geleceğin dünyasına ilk adımı atıyoruz"

Samet Zili son olarak ise patentli markası 'hairbysam' markası ile birlikte sanal gerçeklik dünyası metaverseye geçecek adımlar attı. Zili, “Teknolojiye her zaman ilgim ve merakım vardı. Hairbysam olarak, kendi sektörümüzde geliştirilen tüm uygulamaları müşterileriyle buluşturmak konusunda hep öncü olduk. Sosyal medya hayatımıza girdikten sonra da tüm platformlarda hızlıca yerimizi aldık. Böylece tecrübelerimizi dünyanın dört bir yanındaki güzellik tutkunlarıyla paylaşma fırsatı bulduk. Şimdi de geleceğin dünyasında yerimizi almak için ilk adımlarımızı atıyoruz. Markamız, geleceğin parlayan ışığı olacak” dedi.

"Genç meslektaşlarımıza da fayda sağlayacağız"

“Metaverse'i destekleyen ilk kuaför olduk” diyen Samet Zili, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hayalimizdeki projenin altyapı çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Hairbysam'ı Metaverse'e taşıyacağız. İlk etapta müşterilerimiz randevu taleplerini bu yeni sanal gerçeklik üzerinden bizlere iletebilecekler. Aynı zamanda salonumuzdaki saç uygulamalarına dair her şeye buradan ulaşabilecekler. Hangi saç rengi ve stilinin kendilerine yakışacağını uygulamamız üzerinden görebilecekler. Metaverse üzerinden eğitim videoları paylaşıp workshop'lar düzenlemeyi de planlıyoruz. Bu sayede sadece müşterilerimize değil, genç meslektaşlarımıza da fayda sağlayacağız.”

"Uzaktan saç kesip boyayabilmeyi hayal ediyorum"

Henüz gelişmekte olan bu yeni evrene dair hayallerinin sınırsız olduğunu dile getiren Samet Zili, “Hayata geçirmek istediğim planların Metaverse evreni gibi ucu bucağı yok” dedi ve ekledi: “Ancak uygulanabilirliği görmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Örneğin şöyle bir hayalim var; dünyanın dört bir yanındaki takipçilerimize teknolojinin yardımıyla gerçek anlamda dokunabilmek istiyorum. Çinli bir doktorun 5G teknolojisiyle uzaktan ameliyat yaptığı haberini okuduğumdan bu yana, ben de bazı cihazları kontrol ederek saç kesip boyayabilmeyi hayal ediyorum. Açıkçası o günler çok da uzak değil'' diye konuştu.