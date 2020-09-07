Haishen Tayfunu Japonya'da hayatı felç etti

Cuma gecesi itibariyle Japonya'nın güneybatısını vuran Haishen Tayfunu, dün gece ve bugün de etkisini sürdürdü. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın günler öncesinden yaptığı uyarılarda belirtildiği üzere şiddetli yağışlar, sert rüzgarlar ve yüksek dalgalara neden olan tayfun, 7 eyalette adeta hayatı kabusa çevirdi. Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Miyazaki, Kagoshima ve Kumamoto eyaletlerinde yaşayan 1.8 milyon kişiye yönelik tahliye çağrısı yapılırken, Kyushu ve Chukogu bölgelerindeki yaklaşık 500 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı açıklandı. Okinawa eyaletinde ise cep telefonu şebekelerinde kesintiler meydana geldi.

35 kişi yaralandı

Bazı bölgelerde maddi hasara neden olan tayfun nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, şiddetli rüzgarlar ağaçları yerinden söktü. Bazı bölgelerde ise trafik levhaları rüzgarın şiddetine dayanamadı. Ayrıca en az 35 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Uçuşlar iptal edildi

Öte yandan tayfun bölge ulaşımını da olumsuz etkiledi. Havayolu şirketleri, Pazartesi günü yapılması planlanan 579 iç hat uçuşunun iptal edildiğini duyurdu. Kyushu bölgesindeki tüm hızlı tren seferleri Pazartesi gün boyu askıya alınırken, Hakata-Hiroshima arası hızlı tren seferleri de iptal edildi.

Taşkın riski

Tayfunun etkili olduğu bölgelerdeki nehirlerde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taşkın uyarısı yapan meteoroloji uzmanları, insanları sel ihtimaline karşı tetikte olmaya çağırdı. Bölge sakinlerinden, güncel tahliye çağrıları ve güvenlik uyarılarını takip etmelerini istendi.

Burak Ersoy

