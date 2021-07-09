Haiti Devlet Başkanı Mose suikastında 2'si ABD'li 17 şüpheli gözaltında

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Mose, geçtiğimiz günlerde rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Olaya karışan şüphelilere yönelik operasyonlar devam ediyor. Haiti polisi, suikastı gerçekleştirenler arasında Haiti asıllı 2 ABD vatandaşının yanı sıra 26 emekli Kolombiyalı askerin bulunduğunu açıkladı. Polis, 2'si ABD'li 17 şüphelinin gözaltına alındığını 8'inin ise hala arandığını dile getirdi.

Haiti geçici Başbakanı Claude Joseph, saldırıyı kimin planladığının ya da amacının henüz netlik kazanmadığını kaydederek, 53 yaşında öldürülen Devlet Başkanı Moise'nin “oligarşiye” karşı verdiği mücadele nedeniyle hedef alınmış olabileceğini söyledi. Charles, “Yabancılar, devlet başkanımızı öldürmek için ülkemize geldi. Soruşturmamızı derinleştireceğiz ve kaçak konumdaki 8 paralı askeri yakalamak için araştırma yöntemlerimizi de güçlendireceğiz” dedi.

Kolombiya hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise şüphelilerin 6'sının ordudan emekli olduğu belirtildi.

Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Devlet Başkanı Mose'nin rezidansına giren saldırganlar devlet başkanını öldürürken, Mose'nin eşi Martine'i de yaralamıştı. Mose'nin eşi daha sonra tedavi için Florida'ya gönderilmişti. Suikasta ilişkin devam eden operasyon kapsamında polis dün gözaltına alınan şüphelilerin silahlarını, pasaportlarını ve ele geçirilen diğer kanıtları paylaşmıştı.