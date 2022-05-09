Haiti'de 8'i Türk toplam 17 kişi silahlı çete tarafından kaçırıldı

Haiti'de fidye için adam kaçırma eylemleri ile ün salan "400 Mawozo" adlı çete, başkent Port au Prince'in dışında turist otobüsünü hedef aldı. Haiti basınında yer alan haberlerde, çetenin otobüste bulunan 8'i Türk toplam 17 kişiyi kaçırdığı ifade edilerek, geri kalan 8'inin Haitili ve otobüs şoförünün ise Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğu bildirildi.

Adam kaçırma eylemenin geçtiğimiz yıl 400 Mawozo tarafından ABD'li ve Kanadalı 17 Hristiyan misyonerin kaçırıldığı Croix-des-Bouquets yakınlarında gerçekleştiği aktarıldı.

Dominik basınında yer alan haberlerde ise, kaçırılan Türk vatandaşlarının Haiti'ye komşu Dominik Cumhuriyeti'nden geçtiği ifade edildi.

Haiti'de adam kaçırma olayları arttı

Haiti'nin İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi'ne göre, geçen yıl 81'i yabancı uyruklu bin 200'den fazla kişi kaçırıldı.

Öte yandan Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi tarafından cuma günü yapılan açıklamada, başkent Port au Prince yakınlarında iki hafta önce çeteler arasında çıkan çatışmalarda en az 75 kişi hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Türk Büyükelçiliği harekete geçti

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haiti'de 8'i Türk vatandaşı 17 kişi kaçırıldığı iddialarının ardından Dominik'te bulunan Türk Büyükelçiliği harekete geçti. Dominik'teki Büyükelçiliğin Haitili makamlarla temas halinde olduğu öğrenildi.