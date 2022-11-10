Haji Wright, ABD Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yıldız forveti Haji Wright, geçen yılki performansını, bu sezonda sürdürüyor. 24 yaşındaki yıldız, bu sezon geride kalan 13 haftada takımı adına 9 gol atma başarısı gösterdi. Yükselen performansının ardından başarılı futbolcu, Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası aday kadrosuna çağırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda B grubunda 21 Kasım 2022'de Galler, 25 Kasım 2022'de İngiltere ve 29 Kasım 2022'de İran ile ilk iki mücadelesi verecek.

İsa Akar

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