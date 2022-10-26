HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Bağımsız ve özgür bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz'

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTA) Genel Sekreteri Saleem Labacha ile bir araya geldi. HAK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ortak mücadele alanlarından birinin Filistin olduğunu belirterek, “HAK-İŞ'in liderliğinde gerçekleştirilen

Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği'nde kuruluşundan sonra yaptığımız etkinlikte Cezayirli kardeşlerimizin desteklerini gördük. HAK-İŞ, Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği örgütünün hem kurucusu hem de yaklaşık 4 yıl başkanlığını yapan bir kuruluştur. Türkiye'de Filistin ve Kudüs komitesi kuran tek örgütüz. Bu komitemiz daimi komitelerin içinde etkin komitelerden bir tanesi ve sendikalarımızda da bu komiteleri gerçekleştirdik. Komitemiz Türkiye'nin değişik bölgelerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.

“Başkenti Kudüs olan bağımsız ve özgür bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz”

Yer aldığı Batılı örgütler içerisinde Filistin davasını savunmaya devam ettiğini söyleyen Arslan, şunları kaydetti:

“Bundan sonra hem Filistin sendikalarıyla, hem de uluslararası alanda Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz. İlkemiz, başkenti Kudüs olan bağımsız ve özgür bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. HAK-İŞ, Afrika sendikalar hareketi ile çok yakın ilgilenmekte ve iş birliklerini önemsemekteyiz. Tabii Kuzey Afrika'da bu iş birliklerimizi devam ettiriyoruz. Cezayir bu örgütlerin en başında gelmektedir. Dünyanın neoliberal politikalara adeta teslim edildiği bir dönemde iş birliğimizin çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Dünyanın ve ülkelerimizin zorlukları var. Pandeminin ve savaşların getirdiği zorluklar var. Ekonomik sıkıntılarımız var. Ama bütün bunlara rağmen umudumuzu, geleceğe ait beklentilerimizi asla terk etmemeliyiz. Geleceğe ait heyecanımızı, umutlarımızı, beklentilerimizi diri tutmalıyız ve mutlaka başaracağız inancında olmalıyız. Sorunlarımız kuşkusuz var. Sorunların çözümü için HAK-İŞ olarak sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bunların kullanılarak sorunların çözümü konusunda HAK-İŞ her zaman öncülük ve liderlik yapmıştır. Bunun için de sendikal hareketin varlıklarını sürdürebilmeleri için demokrasiye ihtiyacımız var.”

“Cezayir İşçi Konfederasyonu olarak Türkiye'yi ziyaret etmekten dolayı çok değerli bir fırsat olarak görüyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu ile Cezayir İşçi Konfederasyonu arasındaki ilişkileri pekiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden UGTA Genel Sekreteri Saleem Labacha ise, “Cezayir İşçi Konfederasyonu olarak Türkiye'yi ziyaret etmekten dolayı çok değerli bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye ile ortak gelenek ve göreneklerimiz var. Kültürümüzün benzer yönleri olduğu gibi geleneklerimiz de ortaktır. Bizim için bu çok değerli bir fırsat sayılmakta. Biz bu fırsattan yararlanarak değerli HAK-İŞ Konfederasyonu ile Cezayir İşçi Konfederasyonu arasındaki ilişkileri pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda birçok uluslararası meseleye ilişkin ortak imkanlarımızı hem görüşme hem de diyalogla ele alma fırsatını elde ediyoruz. Devletin kurullarında önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Siyasi partiler kuruldu. Biz 2019 yılında olağanüstü bir konferans düzenleyerek yeni bir liderlik oluşturduk ve hep yeni bir amaçlar önümüze koyduk. Bu amaçlar çerçevesinde yeniden sosyal ilişkilerin gerçekleştirilmesini göz önüne aldık, işçilere yakışır bir iş ortamı oluşturulması için bir çaba harcadık. Bu çabalarımız sayesinde işçi sendikasının temelini oluşturarak amaçlarımız doğrultusunda hareket etmeye devam etmekteyiz” diye konuştu.

Evren Doğru - Gürkan Sayın

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