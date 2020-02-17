Hakan Ayaz İkinci El Araç Piyasasını Değerlendirdi

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen ekonomik dalgalanmalara bağılı olarak ikinci el piyasasında meydana gelen yükselişin, 2020 yılında da süreceğini öngören Ayaz, piyasada ki düşüşün ancak yılsonu itibariyle mümkün olabileceğini ifade etti.

Fiyat Artışları Piyasayı Olumsuz Etkiliyor

Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle TL'nin dolar karşısında değerini kaybetmesine bağlı olarak, yabancı menşeili araçların satın alınması vatandaşlar için, hayli zor bir hal almıştı. Durum böyle olunca, sıfır araç piyasası ülkemizdeki belli bir kesimin ulaşabildiği bir ihtiyaç halini aldı.

Ülkemizdeki orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin, sıfır araç satın almaları yaşanan gelişmelerle imkansızlaşırken, araç sahibi olmak isteyen kişiler rotalarını ikinci el araç piyasasına çevirmişti.

İkinci el araç piyasasında da durum sıfır araç piyasasında olduğundan farklı değil. Sıfır araç piyasasında yaşanan sorunlara bağlı olarak yön değiştiren ikinci el araç talebi, piyasadaki araçların değerinin artmasına neden oldu. Ayaz Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz'da yaptığı değerlendirmede ikinci el araç fiyatlarında talebe bağlı olarak yükselişe geçen fiyatların, doğrudan piyasayı da etkilediğine ve bu etkinin olumlu olmadığına dikkat çekti.

Yatırım Yapmak İçin İkinci El Araç Piyasası İdeal

İkinci el piyasasında meydana gelen yükselişin araç sahibi olmak isteyenler için zorlayıcı olduğunu belirten Ayaz Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz, 2016 yılının ikinci yarısında başlayan ve 2019 yılında kendini hissettiren bu artışın, bu yılın son aylarına kadar süreceğini öngörüyor.

2020 yılının Kasım ve Aralık aylarında dengelerin değişebileceğini belirten Ayaz, yılsonuna kadar geçecek sürenin, kısa vadeli yatırım planı olan kişiler tarafından değerlendirilebileceğine de dikkat çekti.

Birikimlerinden kar elde etmek isteyen yatırımcıların, ikinci el araç piyasasına yapacakları yatırımla yıl sonuna kadar yükselişi sürecek fiyatlardan kazançlı çıkmalarının mümkün olduğunu belirten Ayaz, şuan için ikinci el araç piyasasına yatırım yapmanın en makul hareket olacağını da sözlerine ekledi.

Yıl sonuna kadar ikinci el araç piyasasında meydana gelecek istikrarlı yükseliş Ayaz Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz'a göre yerini yıl sonunda daha ılıman bir sürece bırakacak. Geçecek 10 aylık sürenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ayaz, özellikle yatırım için kişilerin yabancı üretim merkezli araçlara yönelmesinde fayda görüyor. Dolarda meydana gelen değişikliklere bağlı olarak değişkenlik gösteren yabancı araç fiyatları, kısa sürede yüksek oranda kar elde etmeniz konusunda etkili olabilir.

İkinci el araç piyasasına dair yaptığı değerlendirmeyle yatırımcılara kazançlı bir yatırım yönü çizen Ayaz Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz'ın ön görüleri bu şekildeyken, yaşanacak gelişmeler yatırımcılara arasında merak konusu olmayı sürdürüyor.