Hakan Ayaz: Lüks Segment Otomobilde Fiyat Artışları Devam Edecek

Lüks otomotiv piyasasında faaliyet gösteren Hakan Ayaz, sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu. Yurt içi ve yurt dışında otomotiv sektörünün yanı sıra inşaat alanında da faaliyetler yürüten Ayaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz, bu alanda 2020 planlarını ve sektörün son durumunu değerlendirdi.

2019 yılı Kasım ayında başlayan ve 2020 Ocak ayında maksimuma çıkan fiyat artışlarının özellikle üst segment olarak değerlendirilen lüks araçlarda daha da yükseldiğini belirten Ayaz, bu yaşanan yükselmenin yıl içerisinde de devam edeceğini söyledi.

Arz-talep dengesinde fiyatların şekillendiğine dikkat çeken Hakan Ayaz, üst model otomobillerde büyük değişimler yaşandığını kaydediyor.

Hakan Ayaz; “2019 yılında başlayan otomotiv sektöründeki değişim ve yükselme trendi, gördüğümüz kadarıyla 2020 yılında da devam edecek. Faiz oranlarındaki düşük oranlar bu yükselişi tetikleyen önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun devam etmesi de ekonomi açısında önemli bir gelişme“ dedi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Hakan Ayaz, yurt içinde lüks otomotivde İstanbul başta olmak üzer Çeşme ve Bodrum gibi önemli tatil yerlerinde de yatırımları olduğuna dikkat çekerek bunların yanı sıra inşaat sektöründe de 19 yıllık önemli bir tecrübeye sahip olduklarını dile getiriyor.

Yurt dışı yatırımları için çalışmalarını tamamladıklarını belirten Ayaz; “Hali hazırda ülkemizde birçok bölgede yatırımlarımız sürerken şimdi yurt dışı planlamalarımızı tamamladık ve yatırımlarımız için gerekli fizibilite çalışmasını yapıyoruz.“

Türkiye'de lokomotif sektörler olarak değerlendirilen inşaat ve otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip olan Ayaz Grup, özellikle tatil bölgelerinde yaptığı yeni yatırımlarla ön plana çıkıyor.

Hakan Ayaz yönetimindeki şirket lüks otomotiv piyasasında ve kiralama sektöründe önemli bir konum edinirken, yerli ve yabancı turistlerin de öncelikli tercihi olmayı sürdürüyor.

Bu alanda önemli atılımlar yaptıklarını anlatan Hakan Ayaz, birçok üst model aracı bünyelerinde bulundurarak müşterilerine farklı tercihler sunduklarını aktarıyor.