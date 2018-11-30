Hakan Çalhanoğlu ile Lens, UEFA Avrupa Ligi 11'inde

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta sona ererken, haftanın en iyi 11'i de belli oldu. Beşiktaş'ın I Grubu'nda deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg'u 2-0 geriden gelip, 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Lens haftanın 11'inde yer aldı. F Grubu'nda İtalyan ekibi Milan'ın Dudelange'ı 5-2 mağlup ettiği mücadelede rakip fileleri 1 kez havalandıran milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da bu listede kendine yer buldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftasının en iyi 11'i şu isimlerden oluşuyor:

"Koubek (Rennes), Weiser (Bayern Leverkusen), Volkov (Bate Borisov), Kounde (Bordeaux), Ulmer (Salzburg), Smith Rowe (Arsenal), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Lens (Beşiktaş), Hudson-Odoi (Chelsea), Diaby (Sporting Lizbon)"

Oğuzhan Ort

