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Hakan Çalhanoğlu, Inter'i galibiyete taşıdı

Hakan Çalhanoğlu, Inter'i galibiyete taşıdı
Hakan Çalhanoğlu, Inter'i galibiyete taşıdı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftada Inter, sahasında Barcelona'yı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Inter, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Barcelona ile karşılaştı. Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 45+2'nci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. İspanyol ekibinin ikinci yarıda girdiği pozisyonlar sonuçsuz kalınca, İtalyan temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. Mavi-siyahlılar bu galibiyet ile puanını 6'ya yükseltirken, Barcelona 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk golünü atan Hakan Çalhanoğlu, bu organizasyonda son golünü Leverkusen formasıyla 6 sezon önce kaydetmişti. Inter formasıyla 2022-2023 sezonunda Serie A'da 7 maça çıkan Hakan, 1 gol kaydetti.


İsmail Yasin Akçın
 

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