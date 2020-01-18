Hakan Çalışkan: 'Bireysel hatalardan golleri yedik'

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir deplasmanında 4-1'lik mağlubiyet aldı. Hafta içi Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Malatya temsilcisinde maç sonu basın toplantısında Teknik Sorumlu Hakan Çalışkan açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını belirten Çalışkan, "Maçın 20. dakikasına kadar iyi oynadık. Ancak daha sonra bireysel hatalardan dolayı zincirleme goller yedik. Başakşehir, daha istekli oynadı ve haklı bir galibiyet aldı. Başakşehir'i tebrik ediyoruz” dedi.

Güven Mert Ercan