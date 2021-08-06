Hakan Karaahmet: 'Bir sistem takımı olarak yolumuza devam etmek en büyük isteğimiz ve hayalimiz'

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'da Başkan Hakan Karaahmet, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Karaahmet, "Yüzde 80 oralarında takımı tamamladık. Gelecek transferler var. Ondan sonraki süreci bekleyerek gitmek istiyoruz. Çünkü transfer devam edecek, bitmeyecek. Lig başladıktan sonra transfer devam edecek. Orada belki şeyi bekliyoruz, fırsat transferleri dediğimiz transferler mutlaka olacaktır. Oraya birkaç kişi de bırakalım istiyoruz. O zaman kadar hazır bir takımla da oynamamız lazım. O yüzde bu hafta itibariyle takımımız yüzde 80-85 hazır vaziyete getiririz. Ondan sonra maçlar başlayacak ve Giresunspor'u bir yerlere taşıyacak, taraftarını da heyecanlandıracak birkaç transfer daha belki sezon başladıktan sonra da devam edebilir" diye konuştu.

"Bir sistem takımı olarak yoluna devam etmek en büyük isteğimiz ve hayalimiz"

Yeni çıktıkları Süper Lig'de iki tane hedefleri olduğunu ifade eden Başkan Karaahmet, "İlk hedefimiz ligde kalacak puanı almak. Sonra başka bir hedef olabilir. Ondan sonra deriz ki; 'Hadi bu sene 8'leri, 6'ları zorlayalım'. Bu içinde gelişecek bir şey. Şu bir gerçek olacak, Giresunspor başarılı. Bir sistem takımı olarak yolumuza devam etmek en büyük isteğimiz ve hayalimiz. Bunu başarabilirsek spor camiasına da güzel bir mesaj vermiş olacağız. Yapamazsak zaten bunun karşılığını göreceğiz. Yaptığımız şeyler birilerine örnek olursa da doğru bir yol açmış oluruz diye düşünüyorum. Giresunspor'da herhangi bir olumsuz sonuç beklemiyorum. Giresunspor son derece başarılı bir takım olacaktır" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Sinan Gümüş gibi isimlerin fırsat transferi olarak düşünüp, düşünmediğinin sorunsa Hakan Karaahmet, "O bir fırsat transferi değil. Sonuçta maliyet hesaplamaları da yapmamız lazım. Çok değerli, çok kıymetli futbolcular. Giresunspor özellikle maliyet konusunda çok sistemli gitmeye çalışan bir takım. Doğru şeyleri yapmamız lazım. Yoksa diğer türlü birçok takımın çok fazla borcu var. Ben Giresunspor'u aldığımda çok büyük borcu vardı. Tekrar aynı kaosu yaşamak istemiyorum. Tahtaya 25 milyon gibi bir rakam ödeyeceğiz. Bu geçmişten gelen bir borç. Kaldıramayacağımız şeyleri yapmamız lazım. Doğru şeyleri yapmamız lazım. Futbolcuya çok para verdim, çok iyi futbolcu diye bir şey yok. Olmadı da zaten örneği yok. Ben çok para harcadım, şampiyon olacağım diye de yok. Bunlar sadece para ile orantılı değil, her şeyin kıvamında ve dozunda olması lazım. Her şeyi doğru yönetmemiz lazım" diye cevap verdi.

Yeni statlarının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapıp, yapmayacağının sorulması üzerine ise Başkan Karaahmet, "Cumhurbaşkanımızın gelip stadı açmasıyla ilgili zaman zaman bize de gelen haberler oldu. Ama işte Türkiye'nin içinde olduğu yangınlar hepimizi derinden üzüyor. Onların da tabii bunlarla uğraşırken belki bunu ertelemek gerekebilir. Ama oradan gelecek haberi bekliyoruz. İlk maçta kupamızı kaldırmak istiyoruz. Öyle bir isteğimiz ve düşüncemiz var. Stadın resmi açılışında o taraftan gelecek habere göre organize edeceğiz" dedi.

Oğuzhan Ort