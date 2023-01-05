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Hakan Keleş: 'İki senedir evinde yenilmeyen takıma karşı oynamak zordu'

Hakan Keleş: 'İki senedir evinde yenilmeyen takıma karşı oynamak zordu'
Hakan Keleş: 'İki senedir evinde yenilmeyen takıma karşı oynamak zordu'

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor'un güçlü olduğu yerden sıkıntı yaşadıklarını belirterek, iki senedir evinde yenilmeyen takıma karşı oynamanın zor olduğunu söyledi.

Hakan Keleş: 'İki senedir evinde yenilmeyen takıma karşı oynamak zordu' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, iki senedir içerde mağlup olmayan takıma karşı oynamanın zor olduğunu belirterek, "İki senedir içeride mağlup olmayan Trabzonspor karşısında burada oynamak zordu. Yenemiyorsak, yenilmemek bizim için önemliydi. İyi gidişatımızı devam ettirmek istiyorduk. İlk 70 dakikada oynadığımız oyun bizim için olumluydu. İki tane duran toptan yediğimiz gol bizi bayağı sıkıntıya soktu. Bizim çok çalışmamıza rağmen Trabzonspor'un en güçlü olduğu yerden sıkıntı yaşadık. Duran toplarla sıkıntıya girdik. Oyuncu değişikliklerinden sonra Trabzonspor'un kadro kalitesi ortaya çıktı. Oyun git-gele döndü. Kopmuştuk. 3-0 yenildik üzgünüz. Önümüzde bir Ümraniyespor maçı var. Onu kazandığımız zaman istediğimiz puan hedefine ulaşmış olacağız" dedi Keleş, "Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza galibiyet hediye edemediğimiz için üzgünüz. Onlara da destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin - Ozan Köse

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