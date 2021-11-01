İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakan Keleş: 'İkinci yarı yediğimiz gol motivasyonumuzu bozdu'

Hakan Keleş: 'İkinci yarı yediğimiz gol motivasyonumuzu bozdu'
Hakan Keleş: 'İkinci yarı yediğimiz gol motivasyonumuzu bozdu'

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Pozisyonlarımız var ama ikinci yarının başında yediğimiz gol motivasyonumuzu bozarak bizi oyundan düşürdü” dedi.

Hakan Keleş: 'İkinci yarı yediğimiz gol motivasyonumuzu bozdu' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında GZT Giresunspor, sahasında konuk ettiği Fraport Tav Antalyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. GZT Giresunspor'un tek golünü ise Fousseni Diabate penaltıdan kaydetti.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Maç öncesi iyi bir gidişatımız vardı. Kazanmak istiyorduk. Oyuna da iyi başladık. Pozisyonlarımız var. Fakat iyi oynarken rakibe kaptırdığımız bir top ile geriye düştük. Maçlarda öne geçmemiz gerekiyor. Geriye düştüğümüz zaman zorlanıyoruz. Yine toparladık. Pozisyonlarımız var ama ikinci yarının başında yediğimiz gol motivasyonumuzu bozarak oyundan düşürdü. Bu zamana kadar maçın her bölümünde iyi bir oyun vardı. Ama ikinci golden sonra oyuncular kötü oynama haklarını kullandılar. Oyuna giren oyuncularda da risk aldık ama çok fazla verim alamadık. Sonuçta kaybedilmiş bir 3 puan var. Lig uzun bir maraton. İnşallah 5 gün sonra Sivasspor maçı ile telafi ederiz. İkinci yarıdan memnun değilim. Kaybettik ve üzüntülüyüz. Seyircimizin önünde kazanmak istiyorduk. Onların da müthiş desteği vardı. Çok fazla oyun olarak etkili olamadık” dedi.

Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan
 

İLGİLİ HABER
Antalyaspor 3 hafta sonra kazandı Antalyaspor 3 hafta sonra kazandı
İLGİLİ HABER
Alfons Groenendijk: Aldığımız 3 puan önümüzdeki maçlarda bize güç katacaktır Alfons Groenendijk: 'Aldığımız 3 puan önümüzdeki maçlarda bize güç katacaktır'

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.