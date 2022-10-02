Hakan Keleş: 'İlk dakikalarda bir kırmızı kart oyun düzenimizi bozdu'

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'un konuğu olan Giresunspor, 10 kişi kaldıkları müsabakada 1 puan ile ayrıldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kazanmak için geldiklerini ve iyi hazırlandıklarını söyledi. 10 kişi kalmalarının planlarını bozduğunu vurgulayan Keleş, “Planlarımız vardı ama ilk dakikalarda bir kırmızı kart oyun düzenimizi bozdu. Fakat ondan sonra girdiğimiz pozisyonlar var. Yaklaşık 100 dakika 10 kişi oynadık. Ona rağmen girdiğimiz net pozisyonlar var. Kazanabilirdik. Kazanmak istiyorduk. Karagümrük maçında da öne geçtiğimiz halde kaybettik. 2 deplasman 2 puan ve kayıp 4 puan. Oyun olarak günden güne iyi gidiyoruz” dedi.

Fadıl Kösedağ



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