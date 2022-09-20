Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, açıklamalarda bulundu. Keleş, milli takım arasından sonra deplasmanda oynayacakları Alanyaspor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanacaklarını dile getirdi.

Süper Lig'de Anadolu takımlarının son dönemde bir yükselişe geçtiğine dikkat çeken Hakan Keleş, “Giresunspor olarak ligin en düşük bütçeli ve en genç üçüncü takımı olarak üzerine koyarak ilerlemeyi hedefliyoruz. Adana Demirspor'un ligin lideri olduğunu görüyoruz. Yine Başakşehir ve Konyaspor takımları ilk 5'te bulunuyor. Bu Anadolu kulüplerinin artık daha güçlü olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Taraftar desteğinin önemine değinen Keleş, “Maçlarımızda bizlere inanılmaz destek veriyorlar. Onlardan çok memnunuz. Bir şeyler başaracaksak bu hep beraber olacak. Alanya dönüşü içeride Beşiktaş maçımız var. Çok zor bir maç olacak. Geçen sene Beşiktaş'tan 4 puan aldık. Bu sene de iyi bir sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Mesut Erdoğan