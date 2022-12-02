Hakan Ural zincir market yöneticisinin açıklamalarına tepki gösterdi

Ünlü sunucu Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu kendisinin ve Hilal Özdemir'in yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, zincir marketlerdeki etiket oyunlarıyla ilgili sözleriyle gündem olan zincir market yöneticisinin üslubuna tepki gösterdi.

Hakan Ural'dan zincir market yöneticisine sert tepki

Hakan Ural, “Bana göre rezalet bir üslup ile konuşmuş. Halk diyor ki bana yardım edin, ey devletim diyor. Devlet de kendince halkın bu şikayetine çözüm bulmak için müthiş çabalıyor. Orada mı açık var burada mı açık diyerek denetleme yapıyor. Bu fiyatlar neden böyle, bu fark ne ve tedarik zincirinde mi diye yani konunun sorun olarak herkes tarafından kabul gören bir öznemiz var” İfadelerini kullandı.

Hakan Ural tepkisini, “Ettiğin lafı söylüyorum bre densizler bre ahlaksızlar diyorsun, sen bu toprağın çocuğusun, burada yetişmişsin bir konunun şikayetçisi olabilirsin, alınganlısı da olabilirsin. Bilerek isteyerek tasarlayarak hakaret ediyorsun ve aşağılıyorsun. Bugün devleti yöneten insanlara üslubunu bu kadar acımasız bu kadar düşman, bu kadar fütursuz ve diyor ki şunu analiz etmiş demek ki bunlar diyor taş taş üstüne koymamış, bir tuğla bile koymamış diyor adını söylüyor. Bu metnin hazırlığı var o an söylemiyorsun. Hani tuğla koymadı diyorsun ya onlar canlarıyla bedel ödüyorlar canlarıyla. Ben de buradan normal bir vatandaş olarak sizin bu üslubunuzu kınıyorum, yazıklar olsun.” ifadelerini kullanarak gösterdi.

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