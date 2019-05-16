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Hakim ve Savcılar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de

Hakim ve Savcılar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de
Hakim ve Savcılar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının yer aldığı Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 30 Nisan 2019 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının belirtildiği liste yer aldı. 

Karara göre, Nisan 2019 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi. 

Yayımlanan kararda, “Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren 1 ay içinde Hakimler Savcılar Kurulu'na yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler” ifadeleri yer aldı. 

HSK'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir kararında ise, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta 2019 Nisan dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarını belirten listeler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22'nci maddesi gereğince yayımlandı. 

Kararda, “Sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar, ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yazılı olarak başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler” şeklinde ifade edildi.
Muhammet Mücahit Dereli

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