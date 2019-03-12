Hâkim ve savcılara yeni etik kurallar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaklaşık üç sene süren çalışmaların ardından tamamlanan ve hakim ve savcıların katkısıyla hazırlanan “Türk Yargı Etiği Bildirgesi”nin ayrıntılarını açıkladı. Bildirgede saygınlık ve eşitlik vurgusu yapıldı. 19 bin 300 hakim ve savcıyı ilgilendiren bildirgede öne çıkan başlıklar şunlar:

ÖZEL HAYATA DİKKAT: Hâkim ve savcılar mesleki itibarın korunabilmesi için özel hayatlarına gereken dikkati gösterirler.

MAHREMİYETE SAYGI: Gizli kalması gereken bilgi ve sırları, kendi yararına ya da başkalarının fayda veya zararına olabilecek şekilde kullanmazlar.

İNSAN HAKLARINA UYGUNLUK: İnsan onurunun dokunulmaz olduğuna dair medeniyetimizin ve evrensel kabulün bir tezahürü olarak insan onurunu esas alır; bütün davranışlarında insan hak ve özgürlüklerine uygun hareket ederler.

EŞİT DAVRANIŞ: Görevlerini yerine getirirken dil, din, mezhep, ırk, etnik köken, uyruk, cinsiyet, siyasi düşünce, sosyal ve ekonomik durum, hemşehrilik, hayat biçimi, yaş, sağlık durumu, dış görünüş, medeni hâl ve benzeri sebeplerle ayrımcılığı kesin bir biçimde reddeder ve ayrımcı bir dil kullanmazlar.

BAĞIMSIZLIK: Bağımsızlıklarına doğrudan ya da dolaylı olarak etki edebilecek baskı ve tesiri kayıtsız şartsız reddederler.

TARAFSIZLIK: Mesleki ve sosyal hayatlarında tarafsızlık ilkesine aykırı düşebilecek her türlü ayrımcı söylem ve davranıştan kaçınır; konuşma ve beden dilini tarafsızlıklarını ihlal etmeyecek biçimde kullanmaya özen gösterirler.

DÜRÜSTLÜK: Dürüstlüklerine gölge düşürebilecek durumlar içinde bulunmama konusunda özenli davranırlar. Tutarlılığı sabit fikirlilik olarak yorumlamazlar ve toplumsal değişimleri dikkate alırlar.

GÜVENİLİRLİK: Görevlerini yaparken kendilerine duyulan güvene halel getirebilecek bir algı, kuşku veya tereddüt oluştuğunu fark ettiklerinde, görevden çekilmelerinin gerekip gerekmediğini azami dikkat ve özenle değerlendirirler.

MESLEĞE YARAŞIR HAREKET: Görevin yerine getirilmesiyle ilgili olan veya ilgili görülebilecek herhangi bir hediye, bağış, borç, yardım ya da iltimas kabul etmezler.

Türkiye Gazetesi