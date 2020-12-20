İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakimiyetini kaybeden araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü

Hakimiyetini kaybeden araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü
Hakimiyetini kaybeden araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü

Tekirdağ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü öldü.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Saray İlçesi Büyükyoncalı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 59 ADA 370 Plakalı otomobiliyle Çerkezköy'den Saray istikametine seyreden Burhan Tören (34) Yeniköy Mevkii İnönü Caddesi üzerinde hafif yağan yağmurun kayganlaştırdığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarparak savruldu. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Burhan Tören olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve İtfaiye Ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çerkezköy'de çalıştığı fabrikadan gece vardiyasından dönerken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı öğrenilen ağır yaralı sürücü Burhan Tören hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Jandarma ve Trafik Ekiplerinin incelemesinin ardından hurdaya dönen otomobil kaza yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.