İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü

Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü
Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü

Hakkari-Çukurca kara yolunun 12'nci kilometresine çığ düştü.

Hakkari'de üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı, birçok köy yolunun kapanmasına ve çığ düşmesine neden oldu. Hakkari-Çukurca kara yolunun 12'nci kilometresinde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi yakınlarına çığ düşmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olay sonrası Karayolları ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. 1 saatlik çalışmanın ardından kara yolunun tek şeridi ulaşıma açıldı.
Çığ nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler, sabahın erken saatlerinde aynı bölgeye iki ayrı çığın düştüğünü, bu nedenle yolda mahsur kaldıklarını söyledi.

Mimar Kaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.