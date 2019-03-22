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Hakkari dağlarının 'Kar Savaşçıları'

Hakkari dağlarının 'Kar Savaşçıları'
Hakkari dağlarının 'Kar Savaşçıları'

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, çığların indiği köy yolunda tünel açıp karşı tarafa geçti.

Karla mücadele çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğü Hakkari'de yapılan zorlu çalışmalar İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi tarafından görüntülendi. Gece gündüz demeden köy ve mezra yollarında çalışan ekiplerin, Oğul köyü yolunda yaptıkları çalışma ise zorlu şartları gözler önüne serdi. 

3 ayrı noktada köy yoluna inen 6-7 metre yüksekliğindeki çığlarla bir türlü başa çıkamayan karla mücadele ekipleri, 3 günlük çalışma sonucunda tünel yapıp karşı tarafa geçmeyi başardı. 

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinin yapmış olduğu karla mücadele çalışması, Oğul köyü sakinleri tarafından takdirle karşılandı.  

Feyzullah Taş
 

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