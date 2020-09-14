Hakkari karakovan balı piyasaya çıktı

Yaklaşık 30 yıldır çiftçilikle uğraşan Nazım Çiftçi, Otluca köyü ve yüksek rakımlı yaylalarında üretilen hakiki karakovan balının aroması ve yoğunluğu nedeniyle son derece kaliteli doğal bir bal olduğunu söyledi. Çiftçi, “Yaklaşık 30 yıldır arıcılık ile uğraşıyorum. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan ürettiğim karakovan balı hep takdir topladı. Yıllardır bizde bal alan yüzlerce vatandaş bulunuyor. Her bal aldıklarında bize dua ediyorlar. Korona virüs tedbirleri kapsamında indirime gittik. Kilosu 250 TL olan karakovan balının kilosu 150 TL'ye, karakovan süzme balının kilosunu ise 100 TL'ye indirdim” dedi.

Feyzullah Taş

