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Hakkari kırsalında 3 terörist öldürüldü

Hakkari kırsalında 3 terörist öldürüldü
Hakkari kırsalında 3 terörist öldürüldü

Hakkari'nin merkez Kavaklı kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 22 Nisan 2022 günü merkez Kavaklı kırsal alanında düzenlenen operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubuna ulaşılmıştır. Operasyonda 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 8 adet el bombası, 530 adet 5,56 fişek ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş

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