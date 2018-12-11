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Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi !

Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi !
Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi !

Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ köyü Kırkpınar Deresi kırsalında bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 11.12.2018 günü ilimiz merkez Eski Kırıkdağ köyü Kırkpınar Deresi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 500 adet Biksi mühimmatı, 12 adet el bombası, 8 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 500 gram A4 patlayıcı, 200 metre ateşleme kablosu, 10 metre infilaklı fitil ve 2 adet EYP düzeneği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

Feyzullah Taş 

 

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