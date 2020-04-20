Hakkari polis kürekle toprak eşeleyip şehit ailesi için bostan yaptı

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyacı Hakkari Valiliği bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor. Bu kapsamda Hakkari polisi de evden çıkamayan şehit ve gazi ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çalışma yapıyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile birlikte zor durumda kalan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Biçer Mahallesi'nde bostanını eşemediği için sebze ekemeyen bir şehit ailesinin talebi üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti. Ellerine kürek alarak bostanı eşeleyen polis ekibi, kısa sürede ekime hazır hale getirdi.

Şehit ailesi ise örnek davranışından dolayı Hakkari polisine teşekkür etti.

Feyzullah Taş

