Hakkari polisinden muhteşem konser

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç,Tevfik Kumbasar, Mustafa Berat Kasımoğlu, Talha Battal, Murat Yayabaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, emniyet müdür yardımcıları, polis ve vatandaşlar katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ünlü sanatçıların gönderdiği videolu mesajların gösteriminin ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, "Güzel Hakkari'mizin her mahalle ve sokağına daha güvenli ve huzurlu olması için görevini milletimize olan sorumluluğunu yüksek bilinci ile yerine getiren değeri mesai arkadaşlarımla birlikte kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ise, "Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sayesinde Hakkari terörle değil eğitimle, sporla anılıyor. Hakkari'de hayat var diyoruz. Başarılı çalışmalarından dolayı güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Şehit Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i ile ilgili bir polisin şiir okuması, polis kıyafetli minik öğrencilerin şiir ve gösterisi, tek tek sahneye çıkan polis memurlarının bir birinden güzel türküler seslendirmesi, polis ve Hakkari Güzel Sanatlar Okulunun korosu ile program sona erdi. Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri Hakkarililere güzel bir konser veren polis ekiplerini sahnede tebrik ederek beraber hatıra fotoğrafı çektiler.

Feyzullah Taş