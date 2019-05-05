İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hakkari şehidi memleketi Adana'da toprağa verildi

Hakkari şehidi memleketi Adana'da toprağa verildi
Hakkari şehidi memleketi Adana'da toprağa verildi

Hakkari'de sınır bölgesindeki bir üsse PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari şehidi memleketi Adana'da toprağa verildi - Tıkla İzle

Teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan'ın (29) naaşı uçakla Adana Havalimanı'na getirildi. Karşılamanın ardından şehidin cenazesi Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Sevinçli Mahallesi'ne getirildi. Baba ocağında helallik alınmasının ardından şehit için Sevinçli Mahallesi Camii'nde tören düzenlendi. Törende şehidin 1 buçuk ay önce evlendiği eşi Tuğba, babası Cafer ve annesi Emine Erdoğan ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası tekbirler ve sloganlarla Sevinçli Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.  

Emre Bozdemir

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.