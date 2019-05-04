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Hakkari sınır bölgesinden kötü haber: 3 şehit

Hakkari sınır bölgesinden kötü haber: 3 şehit
Hakkari sınır bölgesinden kötü haber: 3 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari sınır bölgesinde üs bölgesine teröristler tarafından yapılan saldırıda, 3 askerin şehit olduğunu, 1 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Bugün Hakkâri sınır bölgesindeki bir üs bölgemize de PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar da başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi. 

Mevlüt Hasgül

 

 

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