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Hakkari-Yüksekova karayolunda EYP ele geçirildi

Hakkari-Yüksekova karayolunda EYP ele geçirildi
Hakkari-Yüksekova karayolunda EYP ele geçirildi

Hakkari-Yüksekova karayolunda tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 24 Ağustos 2019 günü Hakkari-Yüksekova karayolunda gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti neticesinde yol kenarında 1 adet tuzaklanmış EYP tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.  

Feyzullah Taş

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