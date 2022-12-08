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Hakkari'de 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga sonrası arbede yaşandı, o anlar kamerada

Hakkari'de 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga sonrası arbede yaşandı, o anlar kamerada
Hakkari'de 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga sonrası arbede yaşandı, o anlar kamerada

Hakkari'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Kent merkezine sıçrayan olay sonrası esnaf kepenk kapattı.

Hakkari'de 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga sonrası arbede yaşandı, o anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay öğleden sonra Kent Park yakınında meydana geldi. İddiaya göre, N.E. ile İ.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışma sonucu İ.A. üzerinde taşıdığı tabancasıyla N.E.'ye ateş açarak ağır yaraladı. Kentte yankılanan silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.E. bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Polis hastane önünde yoğun güvenlik önlemleri alırken olayı duyan N.E.'nin yakınları hastane önüne akın etti. Saldırgan İ.A. ise olay sonrası karakola giderek teslim olurken, olayla ilgili olduğu ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

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