Hakkari'de 2 PKK'lı teslim oldu

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 3 Ağustos 2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahısların yapılan sorgulamalarında PKK/KCK bölücü terör örgütüne 1994 yılında katıldıkları ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan arandıkları tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş