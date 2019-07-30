İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi !

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi !
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi !

Hakkari kırsal alanında insansız hava aracıyla (İHA) tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “30 Temmuz 2019 günü ilimiz merkez eski Kırıkdağ köyü kırsal alanında İHA ile tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, bölgeye sevk edilen SİHA ile etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.