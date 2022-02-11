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Hakkari'de 239 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari'de 239 yerleşim yerinin yolu kapandı
Hakkari'de 239 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 239 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Eğitim öğretime bir gün ara verilen Hakkari'de yüzlerce yol ise ulaşıma kapandı. Hakkari merkeze bağlı 18 köy ve 54 mezra, Yüksekova ilçesinde 33 köy ve 72 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 8 köy ve 54 mezra olmak üzere toplam 239 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Feyzullah Taş

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