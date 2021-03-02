Hakkari'de 379 okulda yüz yüze eğitim başladı

İl genelindeki 379 okulda yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, salgın tedbirleri altında el dezenfektanı kullandırılarak maskeli ve sosyal mesafeli şekilde okula alındı. Önceden okul ve sınıflarını bayrak ve balonlarla süsleyen öğretmenler, öğrencilerini çiçeklerle karşıladı. Eğitim öğretimde 2. yarıyıl döneminde yüz yüze eğitime başlaması sebebiyle İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik ve Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldular.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, hasretin bittiğini belirterek, “Yavrularımız uzun bir aradan sonra özledikleri okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına; öğretmenlerimiz de rengârenk çiçeklerine, hepsi birbirinden değerli öğrencilerine kavuştu. Öğrencilerimiz korona virüs salgını tedbirleri altında güvenli bir ortamda yüz yüze eğitime başladı. Bu bağlamda ilimizde tüm okulların hijyen koşullarını yerine getirmiş ve ‘Okulum Temiz' belgesi almaya hak kazanmıştır. 2. dönemin öğretmen, öğrenci ve velilere, hayırlı olması temennisinde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Müdür Gür ve beraberindekiler daha sonra sınıf ziyaretlerinde bulunarak öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Feyzullah Taş

