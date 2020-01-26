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Hakkari'de 53 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de 53 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Hakkari'de 53 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de kapalı olan 53 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari ve ilçelerinde yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Hakkari Valiliği; il merkezi, Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde kapalı bulunan 53 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibinin geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Yüzlerce köy ve mezra yolunun kısa sürede ulaşıma açıldığını belirten yetkililer, yeni yağışlar nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin yeniden açılması için ekiplerin canla başla çalıştığını belirttiler.

Belediye karla mücadele ekibi tarafından da yaklaşık 4 gündür yürütülen çalışmalar sürüyor. Kent merkezindeki kar yığınları kamyonlarla şehir dışına çıkartılıyor.

Feyzullah Taş

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