Hakkari'de 61 köy ve mezra yolu kapandı

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle Merkeze bağlı 4 köy, 10 mezra, Çukurca'da 3 köy, 7 Mezra, Derecik'te 1 Mezra, Şemdinli'de 6 köy, 28 Mezra ve Yüksekova ilçesinde de 1 köy, 1 mezra olmak üzere 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandığını belirterek, kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini söylediler.

Feyzullah Taş

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