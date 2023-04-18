İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkari'de 7 bin 490 ampul sentetik ecza ilacı ele geçirildi

Hakkari'de 7 bin 490 ampul sentetik ecza ilacı ele geçirildi
Hakkari'de 7 bin 490 ampul sentetik ecza ilacı ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 490 ampul sentetik ecza ilacı ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçemizde ikamet ve araç aramasında üzerinde Petholan 100 mg/2 ml Petidin HCL ibareleri yazılı bin 498 adet kutu içerisinde toplamda 7 bin 490 ampul sentetik ecza ilacı ele geçirilmiş olup bir şüpheli hakkında adli tahkikata başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Feyzullah Taş

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.