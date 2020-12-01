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Hakkari'de araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu

Hakkari'de araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu
Hakkari'de araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, “Hakkari/Çukurca bölgesinde, 1 Aralık 2020 tarihinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan
 

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