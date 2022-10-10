İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkari'de aşiret düğününde izdiham

Hakkari'de aşiret düğününde izdiham
Hakkari'de aşiret düğününde izdiham

Hakkari’nin Slehi Aşiret Lideri eski Belediye Başkanı Fatih Keskin’nin kardeşi Avukat Azad Keskin’nin düğün töreninde geline 3,5 kilo altın, damada ise 4 milyon TL takıldı.

Hakkari’de aşiret düğününde izdiham - Tıkla İzle

Keskinler semtinde Türk bayrakları ile süslenen alanda Avukat Azad Keskin Eda Tanyürek ile dünya evine girdi. Eda ve Azad Keskin çiftinin iki gün iki gece devam eden düğün töreni için 30 küçükbaş hayvan, 5 büyükbaş hayvan olmak üzere 35 hayvan kesildi. Davetliler damada hediye vermek için uzun kuyruklar oluştururken yer yer zor anlar yaşadılar. Gelinin getirilmesi sırasında ise adeta izdiham yaşandı. Yere düşenler ise davetlilerin yardımı ile yerde kaldırıldı. Düğünde töreninde davetliler yağışlı havaya aldırış etmeden uzun süre halaylar çekti. Zaman zaman alanda halay çekmesine dar gelmesi üzerine yüzlerce davetli ise oturarak halayları izledi.

Feyzullah Taş

İLGİLİ HABER
Banka değil, aşiret düğünü! Banka değil, aşiret düğünü!
İLGİLİ HABER
Vanda aşiret düğününde 5 milyon TLlik takı takıldı Van’da aşiret düğününde 5 milyon TL’lik takı takıldı
İLGİLİ HABER
7 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde damada 4,2 milyon lira, geline 5 kilo altın takıldı 7 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde damada 4,2 milyon lira, geline 5 kilo altın takıldı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.