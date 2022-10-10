Hakkari'de aşiret düğününde izdiham

Keskinler semtinde Türk bayrakları ile süslenen alanda Avukat Azad Keskin Eda Tanyürek ile dünya evine girdi. Eda ve Azad Keskin çiftinin iki gün iki gece devam eden düğün töreni için 30 küçükbaş hayvan, 5 büyükbaş hayvan olmak üzere 35 hayvan kesildi. Davetliler damada hediye vermek için uzun kuyruklar oluştururken yer yer zor anlar yaşadılar. Gelinin getirilmesi sırasında ise adeta izdiham yaşandı. Yere düşenler ise davetlilerin yardımı ile yerde kaldırıldı. Düğünde töreninde davetliler yağışlı havaya aldırış etmeden uzun süre halaylar çekti. Zaman zaman alanda halay çekmesine dar gelmesi üzerine yüzlerce davetli ise oturarak halayları izledi.

Feyzullah Taş

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