İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Uluyol Mahallesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 35 adet 81 mm'lik havan mühimmatı, 15 adet roketatar mühimmatı, 13 adet roketatar sevk fişeği, 15 adet havan mühimmatı tapası, 150 adet havan mühimmatı barut hakkı ve 300 gram gübre ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.