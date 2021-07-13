Hakkari'de emniyet müdür yardımcısına silahlı saldırı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, polis evindeyken uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Hasan Cevher'in cenazesi Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Gözaltına alınan saldırganın da ayağından yaralandığı öğrenildi.

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Yemek yerken saldırıya uğradı

13 Temmuz 2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Ç. tarafından 3 el silahla ateş edilerek vuruldu.

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Saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü 15 Temmuz'da İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu

İl Emniyet Müdürlüğü'nde uğradığı silahlı saldırıda şehit oldu. Ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına hedef olan Cevher'in, saldırı sonrası makamında hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıyı Nasuh Ç. adlı bir polis memurunun gerçekleştiği aktarılırken, olayı gerçekleştiren polisin Çevik Kuvvet'te görevli bir emniyet mensubu olduğu ifade edildi.

Menfur saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şehit olan Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 17-25 Aralık yargı darbesinin ardından önce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Yardımcılığı, daha sonra da aynı şubeye ‘müdür' olarak atanmıştı. İstanbul'da görev yaptığı sırada FETÖ'ye yönelik pek çok operasyona imza atmıştı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, evli ve 2 çocuk babasıydı. Hakkari'de vurulan müdür 15 Temmuz'da İstanbul Emniyeti'nde Güvenlik Şube müdürlüğü görevinde bulunuyordu.

Mimar Kaya