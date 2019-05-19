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Hakkari'de etkili olan fırtına bir evin çatısını uçurdu

Hakkari'de etkili olan fırtına bir evin çatısını uçurdu
Hakkari'de etkili olan fırtına bir evin çatısını uçurdu

Hakkari’de iftar sonrası etkili olan yağmur ve fırtına bir binanın çatısının uçmasına neden oldu.

Hakkari'nin Kıran Mahallesi'nde ikamet eden Şükrü Tur'a ait 4 katlı binanın çatısı etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle uçarken, bir elektrik direğinin de devrilmesine neden oldu. Korku ve paniğe neden olan afette rüzgarın etkisiyle metrelerce uzağa uçuşan saçlar ağaçların üzerinde asılı kaldı. Evinin çatısının tamamen zarar gördüğünü söyleyen Şükrü Tur'un oğlu Yakup Tur, iftar sonrası birandan gelen gürültüyle neye uğradıklarını anlamadıklarını söyledi.

Tur, "İftar sonrası etkili olan yağış ve fırtınadan dolayı çatımız uçtu. Aynı anda elektrik direğimiz devrildi. Mahallemizde halen elektrik yok. Elektrik telleri yerlerdeydi ve enerji olduğu için dışarıya da çıkamadık. Çatı saçlarımız metrelerce uzağa uçtu. Evimizin mutfak kısmı ve bazı odalarımız damlıyor. Evin içerisi ıslanmasın diye odalara leğen veya tepsiler bıraktık. Çatıda halen yerinden sökülmüş saçlar ve kalaslar tehlike saçıyor. Mağduriyetimiz büyük. Yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.  

Mimar Kaya

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